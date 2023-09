BAL COSTUMÉ rue Eric Tabarly Morsbach, 14 octobre 2023, Morsbach.

Morsbach,Moselle

Bal costumé d’Halloween pour les enfants organisé par L’Amicale du Personnel Communal de Morsbach.

Café – gâteaux, knack, bretzels et soupe de potiron seront proposés à la vente. L’animation musicale sera assurée par David Animations. Prévente des tickets jusqu’au 10 octobre 2023 inclus à la Mairie, aux heures d’ouverture.. Enfants

Samedi 2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-14 18:00:00. 3 EUR.

rue Eric Tabarly

Morsbach 57600 Moselle Grand Est



Halloween costume ball for children organized by L’Amicale du Personnel Communal de Morsbach.

Coffee – cakes, knack, pretzels and pumpkin soup will be on sale. Musical entertainment will be provided by David Animations. Advance sales of tickets up to and including October 10, 2023 at the Mairie, during opening hours.

Baile de disfraces de Halloween para niños organizado por L’Amicale du Personnel Communal de Morsbach.

Se venderán café – pasteles, knack, pretzels y sopa de calabaza. La animación musical correrá a cargo de David Animations. Venta anticipada de entradas hasta el 10 de octubre de 2023 inclusive en la Mairie, en horario de apertura.

Halloween-Kostümball für Kinder, organisiert von L’Amicale du Personnel Communal de Morsbach.

Kaffee – Kuchen, Knacker, Brezeln und Kürbissuppe werden zum Verkauf angeboten. Für die musikalische Unterhaltung sorgt David Animations. Kartenvorverkauf bis einschließlich 10. Oktober 2023 im Rathaus während der Öffnungszeiten.

