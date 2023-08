OUVERTURE DE LA BOUTIQUE EN VILLE – ASSAJUCO EMMAUS rue Erckmann Chatrian Sarrebourg Catégories d’Évènement: Moselle

Sarrebourg OUVERTURE DE LA BOUTIQUE EN VILLE – ASSAJUCO EMMAUS rue Erckmann Chatrian Sarrebourg, 27 août 2023, Sarrebourg. Sarrebourg,Moselle Emmaüs Sarrebourg organise une vente de solidarité dans « la boutique en ville », rue Erckmann Chatrian à Sarrebourg.. Tout public

Samedi 2023-08-27 10:00:00 fin : 2023-08-30 12:00:00. 0 EUR.

rue Erckmann Chatrian

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Emmaus Sarrebourg organizes a solidarity sale in « la boutique en ville », rue Erckmann Chatrian in Sarrebourg. Emaús Sarrebourg organiza una venta solidaria en « la boutique en ville », rue Erckmann Chatrian en Sarrebourg. Emmaüs Sarrebourg organisiert einen Solidaritätsverkauf in « la boutique en ville », rue Erckmann Chatrian in Sarrebourg.

