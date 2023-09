PIÈCE DE THÉÂTRE TAILLEUR POUR DAMES rue Erckmann-Chatrian – Résidence Club Sarrebourg, 9 décembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Pièce de théâtre « Tailleur pour Dames», de Georges Feydeau, proposée par la troupe Les Tréteaux de Sarrebourg, L’histoire : Pour cacher une début de liaison avec un de ses clientes, le docteur Moulineaux se lance dans une cascade de mensonges, pirouettes et dissimulations face à sa femme, sa belle-mère, le mari de sa maîtresse, l’amante de celui-ci qui fut jadis la sienne. A force de rebondissements tout se termine à la satisfaction générale. Chacun retrouve sa chacune. Payant.. Tout public

Samedi 2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

rue Erckmann-Chatrian – Résidence Club

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Play « Tailleur pour Dames », by Georges Feydeau, presented by the troupe Les Tréteaux de Sarrebourg, The story: To hide an affair with one of his clients, Dr. Moulineaux embarks on a cascade of lies, pirouettes and dissimulations in front of his wife, his mother-in-law, his mistress’s husband and his mistress’s former lover. A series of twists and turns brings everything to a satisfying conclusion. Everyone is back on their feet. Paying.

Obra de teatro « Tailleur pour Dames », de Georges Feydeau, presentada por la compañía Les Tréteaux de Sarrebourg, La historia: Para ocultar que tiene una aventura con una de sus clientas, el doctor Moulineaux se embarca en una cascada de mentiras, piruetas y disimulos ante su mujer, su suegra, el marido de su amante y el antiguo amante de ésta. Gracias a una serie de giros y vueltas, todo termina a satisfacción de todos. Todos recuperan lo suyo. Público de pago.

Theaterstück » Tailleur pour Dames », von Georges Feydeau, vorgeschlagen von der Truppe Les Tréteaux de Sarrebourg, Die Geschichte: Um eine beginnende Affäre mit einer seiner Klientinnen zu verbergen, beginnt Dr. Moulineaux eine Kaskade von Lügen, Pirouetten und Verstellungen gegenüber seiner Frau, seiner Schwiegermutter, dem Ehemann seiner Geliebten und deren Geliebter, die einst seine eigene war. Nach vielen Wendungen endet alles zur allgemeinen Zufriedenheit. Jeder findet seine eigene wieder. Kostenpflichtig.

Mise à jour le 2023-09-01 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG