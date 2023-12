L’ATELIER DU PÈRE NOËL Rue Emmanuel Foy Yport Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Yport L’ATELIER DU PÈRE NOËL Rue Emmanuel Foy Yport, 27 décembre 2023, Yport. Yport Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2023-12-27

fin : 2023-12-29 EtVieDanse, c’est une école de danse et c’est aussi une compagnie d’école.

16 élèves ont pu intégrer cette Cie et vont se produire à Yport du 27 au 29 décembre prochain. « L’Atelier du Père Noël » raconte les péripéties de Frappadingue, l’assistant du père noël qui a bien du mal à préparer et emballer tous les jouets à temps pour la distribution du père noël. C’est un spectacle théâtre et danse, adapté au jeune public. Il dure une heure et se termine par la visite du père noël ( avec quelques surprises dans sa hotte ! ) Si vous cherchez un spectacle de noël pour passer un bon moment en famille pendant les vacances de noël. Pensez à nous. Frappadingue se fera un plaisir de vous faire rire..

Rue Emmanuel Foy
Salle Alain Mutel

Yport 76111 Seine-Maritime Normandie

