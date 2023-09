Loto Rue Emmanuel Dupuy Saint-Astier, 7 octobre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Soirée détente dans une ambiance conviviale, nombreux lots à gagner (dont un week-end au zoo de Beauval pour 2 personnes, valeur 130 €).

Buvette sur place (boissons et pâtisseries), tombola. Portez vos jetons de marque !

20h30 (ouverture des portes à 19h), salle des fêtes.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Rue Emmanuel Dupuy Salle des fêtes

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Relaxing evening in a convivial atmosphere, with lots of prizes to be won (including a weekend at Beauval zoo for 2 people, value 130?).

On-site refreshment bar (drinks and pastries), tombola. Wear your branded tokens!

8:30pm (doors open at 7pm), salle des fêtes

Una velada distendida en un ambiente agradable, con numerosos premios (entre ellos, un fin de semana en el zoo de Beauval para 2 personas, valorado en 130 euros).

Bar (bebidas y bollería) y tómbola. Lleve sus fichas de marca

20.30 h (apertura de puertas a las 19.00 h), sala de fiestas

Entspannungsabend in geselliger Atmosphäre, zahlreiche Preise zu gewinnen (darunter ein Wochenende im Zoo von Beauval für 2 Personen, Wert 130 ?).

Erfrischungsstände vor Ort (Getränke und Gebäck), Tombola. Tragen Sie Ihre Markenchips!

20.30 Uhr (Türöffnung um 19 Uhr), Festsaal

