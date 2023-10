EXPOSITION DÉCOUVERTE « L’HISTOIRE DES DINOSAURES » Rue Emmanuel Dufourt Andouillé, 4 novembre 2023, Andouillé.

Andouillé,Mayenne

Venez découvrir le monde fascinant des dinosaures lorsqu’ils sont proches de chez vous !.

2023-11-04 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

Rue Emmanuel Dufourt salle des fêtes

Andouillé 53240 Mayenne Pays de la Loire



Come and discover the fascinating world of dinosaurs when they’re close to home!

Venga a descubrir el fascinante mundo de los dinosaurios en su propio jardín

Erleben Sie die faszinierende Welt der Dinosaurier, wenn sie in Ihrer Nähe sind!

Mise à jour le 2023-10-21 par eSPRIT Pays de la Loire