Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 18:00:00

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 18:00:00

fin : 2024-01-06

La chorale La CANTADISSA fête de manière ludique ses 40 ans autour du verre de l' Amitié, avec mise en scène de certains chants à 18h au Foyer communal. Entrée libre, tirelire à disposition.

Rue Émile Pastre

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie

