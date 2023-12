Hors saison musicale en Berry : concert du duo Facéties Rue Émile Guinnepain Saint-Benoît-du-Sault Catégories d’Évènement: Indre

Saint-Benoît-du-Sault Hors saison musicale en Berry : concert du duo Facéties Rue Émile Guinnepain Saint-Benoît-du-Sault, 11 février 2024, Saint-Benoît-du-Sault. Saint-Benoît-du-Sault Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-02-11 15:30:00

fin : 2024-02-11 Hors Saison Musicale en Berry propose des séries de week-ends de musique en milieu rural, au cœur de l’hiver. Concerts dans des lieux de patrimoine ruraux, interventions en institution, visites musicales au domicile même des personnes âgées….

Concert du Duo Facéties (Raphaël Jouan, Thibaut Reznicek violoncelles) à Saint-Benoît-du-Sault. EUR.

Rue Émile Guinnepain

Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire

