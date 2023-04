Halle du Marché Couvert Rue Emile Grand, 1 janvier 2023, Albi.

Faire son marché dans un site classé au cœur du centre historique !.

2023-01-01 à 07:00:00 ; fin : 2023-12-31. .

Rue Emile Grand

Albi 81000 Tarn Occitanie



Do your market in a listed site in the heart of the historic centre!

Compras en un lugar protegido en el corazón del centro histórico

Einkaufen in einer denkmalgeschützten Anlage im Herzen des historischen Zentrums!

Mise à jour le 2023-03-09 par Office de Tourisme d’Albi