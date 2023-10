Festival de la Sainte Barbe – Procession de Sainte Barbe Rue Emile Basly Liévin Catégories d’Évènement: Liévin

Pas-de-Calais Festival de la Sainte Barbe – Procession de Sainte Barbe Rue Emile Basly Liévin, 3 décembre 2023, Liévin. Liévin,Pas-de-Calais Les hauts lieux de la mémoire minière vont s’enflammer pour célébrer Sainte Barbe !.

Rue Emile Basly

Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Mining memorabilia is set ablaze to celebrate Sainte Barbe! ¡Se prenderá fuego a los recuerdos mineros para celebrar Sainte Barbe! Die Stätten der Erinnerung an den Bergbau werden zur Feier der Heiligen Barbara in Flammen aufgehen!

