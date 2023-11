TÉLÉTHON VIDE-GRENIER Rue Émile Barthe Magalas, 2 décembre 2023, Magalas.

Vide-grenier de 8h à 12h à la salle Coste Rouge. Inscription par SMS au 06 19 36 24 72.

Emplacement 5€ (les 3 m). Tombola 1€ le ticket.

Repas : 5€ (salade, saucisse, chips, fromage) Inscription Mairie : 04 67 36 20 19

A partir de 14h démonstration par les associations, vente de pommes et d’oranges….

2023-12-02 08:00:00 fin : 2023-12-02 12:00:00. .

Magalas 34480 Hérault Occitanie



Garage sale from 8am to 12pm at Salle Coste Rouge. Registration by SMS to 06 19 36 24 72.

Pitch 5? per 3 m. Tombola 1? per ticket.

Meal: 5? (salad, sausage, chips, cheese) Registration Town Hall: 04 67 36 20 19

From 2pm: demonstrations by associations, sale of apples and oranges…

Venta de garaje de 8h a 12h en la Salle Coste Rouge. Inscríbase por SMS al 06 19 36 24 72.

Parcela 5? por 3m. Tómbola 1? por entrada.

Comida: 5 euros (ensalada, salchicha, patatas fritas, queso) Inscripción Ayuntamiento: 04 67 36 20 19

A partir de las 14h: demostraciones de asociaciones, venta de manzanas y naranjas…

Flohmarkt von 8 bis 12 Uhr in der Halle Coste Rouge. Anmeldung per SMS an 06 19 36 24 72.

Stellplatz 5? (pro 3 m). Tombola 1? pro Los.

Essen: 5? (Salat, Wurst, Chips, Käse) Anmeldung im Rathaus: 04 67 36 20 19

Ab 14 Uhr: Vorführungen von Vereinen, Verkauf von Äpfeln und Orangen…

Mise à jour le 2023-11-14 par OT AVANT-MONTS