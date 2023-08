Déambulation filmique patrimoniale Rue Élysée Coustère Salies-de-Béarn, 23 septembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

La compagnie Les Grands Espaces » et le cinéma le Saleys vous proposent une déambulation filmique en rue autour des archives amateurs collectées auprès des habitants de Salies. Début du parcours au square de la rue Elysée Coustère : les films seront projetés en 5 lieux sur les murs de la ville accompagnés par des artistes locaux..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

Rue Élysée Coustère Square

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The « Les Grands Espaces » company and the Saleys cinema invite you to take part in a street film tour based on amateur archives collected from Salies residents. Starting in the square on rue Elysée Coustère, the films will be screened in 5 locations on city walls, accompanied by local artists.

La compañía « Les Grands Espaces » y el cine Saleys organizan un recorrido cinematográfico callejero basado en archivos de aficionados recogidos entre los vecinos de Salies. El recorrido comienza en la plaza de la rue Elysée Coustère: las películas se proyectarán en 5 lugares de las murallas de la ciudad, acompañadas por artistas locales.

Die Compagnie Les Grands Espaces » und das Kino Le Saleys laden Sie zu einem filmischen Spaziergang auf der Straße ein, bei dem Amateurarchive, die bei den Einwohnern von Salies gesammelt wurden, im Mittelpunkt stehen. Beginn des Rundgangs am Platz in der Rue Elysée Coustère: Die Filme werden an 5 Orten auf die Wände der Stadt projiziert, begleitet von lokalen Künstlern.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Béarn des Gaves