Advent Carol service & Christmas Market Rue Élie de Beaumont Caen, 10 décembre 2023 17:30, Caen.

Caen,Calvados

L’Aumônerie anglicane de Caen vous invite à l’office de chants et lecture de l’Avent à la chapelle de la Miséricorde. Un marché de Noël sera également proposé.

Pour l’occasion, l’aumônerie invite la chorale de l’église de St George de Paris. .

2023-12-10 17:30:00 fin : 2023-12-10 . .

Rue Élie de Beaumont

Caen 14000 Calvados Normandie



The Aumônerie Anglicane de Caen invites you to an Advent service of carols and readings at the Chapelle de la Miséricorde. There will also be a Christmas market.

For the occasion, the chaplaincy invites the choir of St George’s Church in Paris.

La Capellanía Anglicana de Caen le invita al servicio de Adviento de villancicos y lecturas en la Chapelle de la Miséricorde. También habrá un mercado navideño.

Para la ocasión, la capellanía invita al coro de la iglesia de San Jorge de París.

Die anglikanische Seelsorge in Caen lädt Sie zum Adventsgottesdienst mit Liedern und Lesungen in der Chapelle de la Miséricorde ein. Außerdem wird ein Weihnachtsmarkt angeboten.

Zu diesem Anlass lädt die Seelsorge den Chor der St.-Georgs-Kirche aus Paris ein.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Caen la Mer