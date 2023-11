Théâtre : Vole Eddy Vole ou l’histoire vraie de l’athlète Michael-Eddie Edwards Rue Édouard de Pontet Pauillac, 1 décembre 2023, Pauillac.

Pauillac,Gironde

Saison Culturelle 2023-2024 Presqu’île de Culture

D’après une histoire vraie : quelques minutes de télévision vont faire basculer le destin de Michael-Eddie Edwards, 13 ans. Animé par un rêve fou, il se jure qu’un jour, il représentera son pays aux Jeux Olympiques d’hiver ! Entre humour et émotion, les 3 comédiens interprètent 20 personnages pour raconter le destin magnifique d’un homme devenu une légende. “Un destin hors du commun” Cette pièce a remporté le Label « Olympiade Culturelle » J.O Paris 2024 !

A partir de 8 ans Durée : 1h30 – Cette représentation sera suivie d’une dégustation de vin avec un vigneron local.

Billetterie : Prévente sur internet et à Médoc Vignoble Pauillac et Lesparre Médoc

La programmation 2023-2024 est assurée par la Manufacture Médocaine pour la CdC Médoc Cœur de Presqu’île..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 23:00:00. EUR.

Rue Édouard de Pontet Salle des fêtes

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Cultural Season 2023-2024 Presqu’île de Culture

Based on a true story: a few minutes of television will change the destiny of 13-year-old Michael-Eddie Edwards. Driven by a crazy dream, he swears that one day he’ll represent his country at the Winter Olympics! Between humor and emotion, the 3 actors interpret 20 characters to tell the story of the magnificent destiny of a man who has become a legend… An extraordinary destiny? This play has won the « Cultural Olympiad » label for the Paris 2024 Olympic Games!

Ages 8 and up Running time: 1:30 h – This performance will be followed by a wine tasting with a local winemaker.

Tickets: Pre-sale on the Internet and at Médoc Vignoble Pauillac and Lesparre Médoc

The 2023-2024 program is organized by Manufacture Médocaine for the CdC Médoc C?ur de Presqu’île.

Temporada cultural 2023-2024 Presqu’île de Culture

Basado en una historia real: unos minutos de televisión cambiarán el destino de Michael-Eddie Edwards, un niño de 13 años. Impulsado por un sueño loco, jura que un día representará a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno Entre el humor y la emoción, los 3 actores interpretan 20 personajes para contar la magnífica historia de un hombre que se ha convertido en leyenda… ¿Un destino extraordinario? ¡Esta obra ha obtenido la etiqueta de « Olimpiada Cultural » para los Juegos Olímpicos de París 2024!

A partir de 8 años – Duración: 1h30 – Esta representación irá seguida de una degustación de vinos con un enólogo local.

Entradas: venta anticipada en Internet y en Médoc Vignoble Pauillac y Lesparre Médoc

El programa 2023-2024 está organizado por Manufacture Médocaine en nombre del consejo de distrito de Médoc Cœur de Presqu’île.

Kultursaison 2023-2024 Halbinsel der Kultur

Nach einer wahren Geschichte: Ein paar Minuten im Fernsehen verändern das Schicksal des 13-jährigen Michael-Eddie Edwards. Von einem verrückten Traum beseelt, schwört er sich, dass er eines Tages sein Land bei den Olympischen Winterspielen vertreten wird! Zwischen Humor und Emotionen spielen die drei Schauspieler 20 Charaktere, um das großartige Schicksal eines Mannes zu erzählen, der zu einer Legende wurde… Ein außergewöhnliches Schicksal? Dieses Stück wurde mit dem Label « Kulturolympiade » der Olympischen Spiele Paris 2024 ausgezeichnet!

Ab 8 Jahren Dauer: 1,5 Stunden – Im Anschluss an die Vorstellung findet eine Weinverkostung mit einem lokalen Winzer statt.

Eintrittskarten: Vorverkauf im Internet und in Médoc Vignoble Pauillac und Lesparre Médoc

Das Programm 2023-2024 wird von der Manufacture Médocaine für die CdC Médoc C?ur de Presqu’île erstellt.

