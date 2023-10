Concert : Lyre le Temps et Forever Pavot + 1ère partie : Sélénite Rue Édouard de Pontet Pauillac, 18 novembre 2023, Pauillac.

Pauillac,Gironde

CONCERT avec Lyre le Temps / Forever Pavot et en première partie Sélénite

Saison Culturelle « Presqu’île de Culture » de la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île

Venez découvrir ces 3 univers musicaux en un seul concert !!!

Lyre le temps : c’est le pays de tous les possibles, Benny Goodman et sa clarinette dans la Delorean de retour vers le futur, un Feel Good Band moderne et virtuose ! La swing résistance s’organise et elle sera dansante !

Forever Pavot : Forever Pavot est un projet musical de pop/rock progressif formé en 2012 par cinq musiciens autour d’Émile Sornin.

Stand Bières / Vins + Petite restauration

Tout Public – Durée : 2h30 – Ouverture des portes à 19h30

Programmation assurée par la Manufacture Médocaine pour la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 23:50:00. EUR.

Rue Édouard de Pontet Salle des Fêtes

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



CONCERT with Lyre le Temps / Forever Pavot and opening act Sélénite

Presqu’île de Culture » Cultural Season of the Communauté de Communes Médoc C?ur de Presqu’île

Come and discover these 3 musical universes in a single concert!

Lyre le temps: it’s the land of all possibilities, Benny Goodman and his clarinet in the Delorean from Back to the Future, a modern, virtuoso Feel Good Band! The swing resistance is getting organized, and it’s going to be danceable!

Forever Pavot: Forever Pavot is a progressive pop/rock project formed in 2012 by five musicians around Émile Sornin.

Beer / Wine Stand + Snacks

Open to all – Duration: 2:30 h – Doors open at 7:30 p.m

Programming provided by Manufacture Médocaine for the Communauté de Communes Médoc C?ur de Presqu’île.

CONCIERTO con Lyre le Temps / Forever Pavot y el telonero Sélénite

Temporada cultural « Presqu’île de Culture » de la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île

¡Venga a descubrir estos 3 mundos musicales en un solo concierto!

Lyre le temps: es el país de todas las posibilidades, Benny Goodman y su clarinete en el Delorean de Regreso al futuro, ¡una moderna y virtuosa Feel Good Band! La resistencia del swing se organiza, ¡y va a ser bailable!

Forever Pavot: Forever Pavot es un proyecto de pop/rock progresivo formado en 2012 por cinco músicos en torno a Émile Sornin.

Stand de cerveza/vino + aperitivos

Abierto a todos – Duración: 2h30 – Apertura de puertas a las 19h30

Programación proporcionada por Manufacture Médocaine para la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île.

KONZERT mit Lyre le Temps / Forever Pavot und als Vorgruppe Sélénite

Kultursaison « Presqu’île de Culture » der Communauté de Communes Médoc C?ur de Presqu’île

Entdecken Sie diese drei musikalischen Welten in einem einzigen Konzert!!!

Lyre le temps: Es ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, Benny Goodman und seine Klarinette im Delorean aus Zurück in die Zukunft, eine moderne und virtuose Feel-Good-Band! Der Swing-Widerstand organisiert sich und er wird tanzbar sein!

Forever Pavot: Forever Pavot ist ein Musikprojekt im Bereich progressiver Pop/Rock, das 2012 von fünf Musikern um Émile Sornin gegründet wurde.

Bier-/Weinstand + kleiner Imbiss

Jedermann – Dauer: 2:30 Uhr – Türöffnung um 19:30 Uhr

Programmgestaltung durch die Manufacture Médocaine für die Communauté de Communes Médoc C?ur de Presqu’île.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Médoc-Vignoble