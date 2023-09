Un temps de chien Rue École Maternelle Sains-Richaumont, 27 janvier 2024, Sains-Richaumont.

Sains-Richaumont,Aisne

Loulou est mère célibataire et travaille dans un magasin de lingerie. Gabrielle, elle, est très seule et un peu paumée. Evolue dans leur entourage un barman désabusé, revenu de tout. Ces 3 personnages que rien ne destinait à se rencontrer, se retrouvent dans l’arrière salle d’un café parisien..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 20:30:00. 5 .

Rue École Maternelle

Sains-Richaumont 02120 Aisne Hauts-de-France



Loulou is a single mother who works in a lingerie store. Gabrielle, on the other hand, is very lonely and a little lost. They are surrounded by a disillusioned bartender who has come back from everything. These 3 characters, who were never meant to meet, meet in the back room of a Parisian café.

Loulou es una madre soltera que trabaja en una tienda de lencería. Gabrielle, por su parte, está muy sola y un poco perdida. Las rodea un camarero desilusionado que ha vuelto de todo. Estos 3 personajes, que nunca debieron conocerse, se encuentran en la trastienda de un café parisino.

Loulou ist alleinerziehende Mutter und arbeitet in einem Dessousgeschäft. Gabrielle hingegen ist sehr einsam und ein wenig verloren. In ihrer Umgebung lebt ein desillusionierter Barkeeper, der von allem zurückgekommen ist. Diese drei Personen, die sich eigentlich nicht begegnen sollten, treffen sich im Hinterzimmer eines Pariser Cafés.

Mise à jour le 2023-09-11 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Aisne Tourisme – Admin