Au fil de l’eau ! Rue Eau de roses Vayres, 17 septembre 2023, Vayres.

Vayres,Haute-Vienne

L’association écologiste Vayres à Soi participe aux Journées Européennes du Patrimoine ! Rendez-vous au lavoir du village à 14h30. Pour cette 2ème année de participation à ces Journées, le lavoir est mis à l’honneur. Partant de ce petit patrimoine rural, vous découvrirez, au fil de l’eau, ce patrimoine vivant. Puis, il vous fera emprunter les chemins animés du village. Au programme : petite lecture en sieste, photos, discussion éveillée et balade champêtre..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Rue Eau de roses

Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Vayres à Soi environmental association is taking part in the European Heritage Days! Meet at the village washhouse at 2.30pm. For this 2nd year of participation in the Journées, the washhouse will be in the spotlight. Starting from this small rural heritage site, you’ll discover this living heritage along the water’s edge. Then, you’ll take a stroll along the village’s lively paths. On the program: naptime reading, photos, lively discussion and a country stroll.

La asociación ecologista Vayres à Soi participa en las Jornadas Europeas del Patrimonio Cita en el lavadero del pueblo a las 14.30 h. Por segundo año consecutivo, el lavadero será el centro de atención. Partiendo de este pequeño patrimonio rural, descubrirá este patrimonio vivo a lo largo del recorrido. A continuación, recorrerá los animados senderos del pueblo. En el programa: una pequeña siesta de lectura, fotos, animada tertulia y un paseo por el campo.

Die Umweltorganisation Vayres à Soi nimmt an den Europäischen Tagen des Kulturerbes teil! Wir treffen uns um 14:30 Uhr am Waschhaus des Dorfes. In diesem zweiten Jahr der Teilnahme an den Tagen des offenen Denkmals steht das Waschhaus im Mittelpunkt. Ausgehend von diesem kleinen ländlichen Kulturerbe werden Sie im Laufe des Wassers dieses lebendige Kulturerbe entdecken. Anschließend führt er Sie über die belebten Wege des Dorfes. Auf dem Programm stehen eine kleine Siesta-Lesung, Fotos, eine wache Diskussion und ein ländlicher Spaziergang.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Porte Océane du Limousin