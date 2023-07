Balade : La calèche gourmande au pas du cheval ardennais Rue E. Vaillant Nouzonville, 12 juillet 2023, Nouzonville.

Nouzonville,Ardennes

La Calèche Gourmande – Circuit découverte du cheval ardennais et des produits du terroir- Au départ de la Place Ducale – Balade commentée : présentation du cheval ardennais, découverte commentée de la ville- Disponible toute l’année – Saisonnalité : d’Avril à Octobre – toute l’année sur demande- Maximum : 10 personnes- Mini : 2 personnes- Durée : 1 heure – 1 heure ½- Sur réservation, minimum 5 jours avant- Les samedi et dimancheFormule 1 :Circuit Apéro dinatoire – soirée – 3 rotations maxi / soirée – En ville – circuit déjà rodé – sur réservation (autonome en réservation via Facebook ou téléphone portable)Formule 2 :Circuit avec repas chaud : Bayinne servie dans sa cocotte en fonte – sur réservation – (autonome en réservation via Facebook ou téléphone portable)Pour en savoir plus.

fin : . EUR.

Rue E. Vaillant

Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est



La Calèche Gourmande – Discovery tour of the Ardennes horse and local products – Departing from the Place Ducale – Commented stroll: presentation of the Ardennes horse, commented discovery of the town – Available all year round ? Seasonality : from April to October ? all year round on request- Maximum : 10 persons- Minimum : 2 persons- Duration : 1 hour ? 1 ½ hour- On reservation, minimum 5 days before- Saturdays and SundaysFormula 1 :Aperitif dinner tour ? evening ? 3 rotations max / evening ? In town ? circuit already broken in ? on reservation (autonomous in reservation via Facebook or cell phone)Formula 2 :Circuit with hot meal : Bayinne served in its cast iron casserole ? on reservation ? (autonomous in reservation via Facebook or cell phone)To know more

La Calèche Gourmande – Recorrido de descubrimiento del caballo de las Ardenas y de los productos locales- Salida de la Place Ducale – Recorrido comentado: presentación del caballo de las Ardenas, descubrimiento comentado de la ciudad- Disponible todo el año ? Estacionalidad: de abril a octubre ? todo el año a petición- Máximo: 10 personas- Mínimo: 2 personas- Duración: 1 hora ? 1 ½ horas- Previa reserva, mínimo 5 días antes- Sábados y domingosFórmula 1 :Cena con aperitivo ? noche ? 3 rotaciones máx / noche ? En la ciudad ? circuito ya recorrido ? con reserva (autónoma con reserva vía Facebook o teléfono móvil)Fórmula 2 :Circuito con comida caliente : Bayinne servida en su cazuela de hierro fundido ? con reserva ? (autónoma con reserva vía Facebook o teléfono móvil)Para saber más

La Calèche Gourmande – Rundfahrt zur Entdeckung des Ardenner Pferdes und der regionalen Produkte- Abfahrt vom Place Ducale – Kommentierte Rundfahrt: Vorstellung des Ardenner Pferdes, kommentierte Entdeckung der Stadt- Das ganze Jahr über verfügbar ? Saisonbedingt: von April bis Oktober ? ganzjährig auf Anfrage- Maximum: 10 Personen- Mini: 2 Personen- Dauer: 1 Stunde ? 1 Stunde ½- Auf Reservierung, mindestens 5 Tage vorher- Samstags und sonntagsFormel 1 :Aperitif-Dinner-Tour ? abends ? max. 3 Umläufe / abends ? In der Stadt ? bereits eingeübte Tour ? auf Vorbestellung (selbstständig bei Buchung über Facebook oder Handy)Formel 2 :Tour mit warmer Mahlzeit : Bayinne serviert in ihrem gusseisernen Topf ? auf Vorbestellung ? (selbstständig bei Buchung über Facebook oder Handy)Weitere Informationen

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme