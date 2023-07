Course cycliste – Challenge des Trois-Rivières Rue Duquesne Val-de-Scie, 23 juillet 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

Course cycliste organisée en partenariat avec le Cyclo-club Tôtes 3 Rivières et la commune d’Auffay..

2023-07-23 13:00:00 fin : 2023-07-23 18:00:00. .

Rue Duquesne

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



Cycling race organized in partnership with Cyclo-club Tôtes 3 Rivières and the commune of Auffay.

Carrera ciclista organizada en colaboración con el Cyclo-club Tôtes 3 Rivières y el municipio de Auffay.

Radrennen, das in Zusammenarbeit mit dem Cyclo-club Tôtes 3 Rivières und der Gemeinde Auffay organisiert wird.

