Soirée halloween Rue du Wisch Rosenwiller, 31 octobre 2023, Rosenwiller.

Rosenwiller,Bas-Rhin

Apprêtez-vous de votre costume le plus terrifiant et déambulez dans les rues de Rosenwiller. Départ au city-stade. Restauration et buvette à partir de 20h à la salle communale et élection du costume le plus effrayant !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 21:00:00. EUR.

Rue du Wisch

Rosenwiller 67560 Bas-Rhin Grand Est



Dress up in your most terrifying costume and stroll through the streets of Rosenwiller. Departure from the city-stadium. Catering and refreshments from 8pm at the village hall, and election of the scariest costume!

Vístete con tu disfraz más terrorífico y recorre las calles de Rosenwiller. Salida desde el estadio de la ciudad. Catering y refrescos a partir de las 20:00 en el salón del pueblo y ¡elección del disfraz más terrorífico!

Ziehen Sie sich Ihr gruseligstes Kostüm an und ziehen Sie durch die Straßen von Rosenwiller. Start am City-Stadion. Essen und Trinken ab 20 Uhr in der Gemeindehalle und Wahl des gruseligsten Kostüms!

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile