Journées Européennes du Patrimoine : Rencontre avec l’une des mémoires du village, Mr André Miquel Rue du Village Le Montat, 17 septembre 2023, Le Montat.

Le Montat,Lot

L’exposition « Dis papi, à quoi jouais-tu quand tu étais enfant ? » a lieu dans le cadre des Journées du patrimoine Le Montat 2023.

Rencontre avec monsieur André Miquel, un « ancien » du village, afin de partager ses souvenirs de jeux durant son enfance et son adolescence.

Gratuit. Entrée libre..

2023-09-17 11:00:00 fin : 2023-09-17 12:30:00. EUR.

Rue du Village Salle des fêtes « Roger Peyralade »

Le Montat 46090 Lot Occitanie



The « Dis papi, quoi jouais-tu quand tu étais enfant? » exhibition is part of the Le Montat 2023 Heritage Days.

Meet Mr. André Miquel, an « old-timer » of the village, to share his memories of playing as a child and teenager.

Free admission. Free admission.

La exposición « Dis papi, quoi jouais-tu jouais quand tu étais enfant? » tiene lugar en el marco de las Jornadas del Patrimonio Le Montat 2023.

Conozca a André Miquel, un « veterano » del pueblo, para compartir sus recuerdos de cuando jugaba de niño y de adolescente.

Entrada gratuita. Entrada gratuita.

Die Ausstellung « Dis papi, quoi jouais-tu quand tu était enfant? » findet im Rahmen der Kulturerbetage Le Montat 2023 statt.

Treffen mit Herrn André Miquel, einem « alten » Dorfbewohner, um seine Erinnerungen an das Spielen in seiner Kindheit und Jugend zu teilen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Freier Eintritt.

