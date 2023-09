Journées Européennes du Patrimoine : exposition photographique l’histoire « vivante » du Montat et expositions et ateliers par des artisans d’art Rue du village Le Montat, 16 septembre 2023, Le Montat.

Le Montat,Lot

L’exposition Découvrez l’histoire vivante du Montat à travers l’objectif, une exposition photographique a lieu dans le cadre des Journées du patrimoine Le Montat 2023.

Le fil conducteur de ces Journées européennes du patrimoine est une exposition de photos mettant en avant les événements passés ou récents de la vie au Montat.

Parmi les activités présentées figurent les fêtes inter-villages, les manifestations sportives, les festivités du village, et bien d’autres.

Ces clichés captivent l’essence dynamique et variée de la communauté, offrant ainsi un aperçu des moments marquants de son histoire récente.

Gratuit. Entrée libre..

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. EUR.

Rue du village Salle des fêtes « Roger Peyralade »

Le Montat 46090 Lot Occitanie



Discover the living history of Le Montat through the lens, a photographic exhibition taking place as part of the Le Montat 2023 Heritage Days.

The main theme of these European Heritage Days is a photo exhibition highlighting past and recent events in life at Le Montat.

Activities on show include inter-village fêtes, sporting events, village festivities and much more.

These snapshots capture the dynamic and varied essence of the community, offering a glimpse into the defining moments of its recent history.

Free admission. Free admission.

Descubra la historia viva de Le Montat a través del objetivo, una exposición fotográfica que tiene lugar en el marco de las Jornadas del Patrimonio Le Montat 2023.

El tema principal de estas Jornadas Europeas del Patrimonio es una exposición de fotografías que ponen de relieve acontecimientos pasados y recientes de la vida en Le Montat.

Las actividades expuestas incluyen festivales interaldeanos, eventos deportivos, fiestas del pueblo y mucho más.

Estas instantáneas captan la esencia dinámica y variada de la comunidad, ofreciendo una visión de los momentos decisivos de su historia reciente.

Entrada gratuita. Entrada gratuita.

Die Ausstellung Entdecken Sie die lebendige Geschichte von Le Montat durch die Linse, eine Fotoausstellung findet im Rahmen der Journées du patrimoine Le Montat 2023 statt.

Der rote Faden dieser Europäischen Tage des Kulturerbes ist eine Fotoausstellung, die vergangene oder aktuelle Ereignisse des Lebens in Le Montat in den Vordergrund stellt.

Gezeigt werden u. a. interdörfliche Feste, Sportveranstaltungen, Dorffeste und viele andere Aktivitäten.

Die Schnappschüsse fesseln das dynamische und vielfältige Wesen der Gemeinde und bieten einen Einblick in die wichtigsten Momente ihrer jüngeren Geschichte.

Kostenlos. Freier Eintritt.

