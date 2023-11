Noël à Kuhlendorf Rue du village Betschdorf, 3 décembre 2023, Betschdorf.

Betschdorf,Bas-Rhin

[NOEL EN OUTRE FORET] L’histoire de la crèche et de ses personnages mise en scène dans les rues du village..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

Rue du village

Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est



[NOEL EN OUTRE FORET] The story of the crib and its characters staged in the streets of the village.

[NOEL EN OUTRE FORET] La historia de la cuna y sus personajes escenificada en las calles del pueblo.

[NOEL EN OUTRE FORET] Die Geschichte der Krippe und ihrer Figuren in den Straßen des Dorfes in Szene gesetzt.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte