Randonnée pédestre Rue du village Bannay, 11 novembre 2023, Bannay.

Bannay,Cher

3 parcours de 6, 7 et 13 km pour cette randonnée pédestre organisée par l’association des parents d’élèves.

Ravitaillement et verre de l’amitié à l’arrivée. Pensez à apporter votre gobelet..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . 3 EUR.

Rue du village

Bannay 18300 Cher Centre-Val de Loire



3 routes of 6, 7 and 13 km for this hike organized by the parents’ association.

Refreshments and welcome drink at the finish. Remember to bring your own cup.

3 recorridos de 6, 7 y 13 km para esta marcha organizada por la asociación de padres.

Refrescos y bebida a la llegada. No olvides traer tu taza.

3 Strecken von 6, 7 und 13 km für diese Wanderung, die von der Elternvereinigung organisiert wird.

Verpflegung und Freundschaftsgetränk am Ziel. Denken Sie daran, Ihren Becher mitzubringen.

Mise à jour le 2023-10-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois