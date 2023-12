Conférence Jérôme Bosch, les monstres Rue du Vieux Temple Charnay-lès-Mâcon, 25 janvier 2024, Charnay-lès-Mâcon.

Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 19:00:00

fin : 2024-01-25 20:30:00

.

Artiste aussi dérangeant que mystérieux, Jérôme Bosch (1450-1516) a alimenté tous les fantasmes, toutes les craintes, toutes les dérives…

C’est encore en l’envisageant dans une furieuse enquête des formes et des héritages, faisant de lui un artiste charnière, un poète sensible aussi bien aux monstruosités médiévales qu’à l’âme individuelle, que nous serons aux côtés de ce peintre subtil sur les voies de la lumineuse renaissance flamande.

Conférence par Damien Capelazzi, critique et historien d’art.

EUR.

Rue du Vieux Temple Salle du Vieux Temple

Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



