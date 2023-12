Concert dessin et animé Rue du Vieux Moulin Lestelle-Bétharram, 9 février 2024, Lestelle-Bétharram.

Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09

Dans le cadre de sa saison culturelle hivernale et de la thématique « Nature » développée ce trimestre, la Communauté de communes du Pays de Nay propose le spectacle Versant Vivant du collectif Phauna.

Au creux de la montagne, les êtres s’endorment : humains, animaux, domestiques ou sauvages, proies ou prédateurs, tous se retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue. Dans ce territoire commun, les échelles de temps et d’espace s’entremêlent et se confondent, un battement d’aile dure une saison, les arbres puisent leur sève à la lumière des étoiles, les stalactites grandissent à vue d’œil… Les liens qui unissent les différents cycles du vivant se révèlent, immémoriels, inattendus.

Émilie Tarascou dessine sous la caméra. Crayons, pinceaux, plume, craies, aquarelle, encres… À mesure de l’avancée du trait, les paysages se transforment, se peuplent de boucles animées..

Rue du Vieux Moulin Salle des fêtes

Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



