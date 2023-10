Concert musique classique indienne Rue du Vieux Mont Mont, 10 octobre 2023, Mont.

Mont,Pyrénées-Atlantiques

Par le maître sitariste de New Delhi : Subrata De.

Première partie assurée par Namaste..

2023-10-10 fin : 2023-10-10 . EUR.

Rue du Vieux Mont Salle des fêtes

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By New Delhi sitar master Subrata De.

Opening act: Namaste.

Por el maestro del sitar de Nueva Delhi Subrata De.

Acto de apertura: Namaste.

Von dem Meister-Sitaristen aus Neu-Delhi: Subrata De.

Vorgruppe von Namaste.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Coeur de Béarn