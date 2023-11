Marché de Noël Rue du Vieux Marché Guérande, 25 novembre 2023, Guérande.

Marché de Noël Samedi 25 novembre, 09h00 Rue du Vieux Marché Public

La Ville de Guérande et Produit en Presqu’ile de Guérande vous invitent à leur marché de Noël, intra-muros !

Des créateurs, des artisans, des producteurs locaux, avec animations et vin chaud !

Rue du Vieux Marché Intra-muros 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 60 40 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 60 44 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-de-noel-guerande-1.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

FAMILLE MARCHE