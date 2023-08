Ensemble marchons pour les femmes ! Rue du Vieux Collège Vire Normandie, 2 septembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Unique en France, l’association Cœur de FAM (Femmes après mammectomie) organise sa marche annuelle ouverte à toutes et tous.

La marche se déroule au départ de la salle du Vaudeville à 14h pour un retour vers 16h après 5 km de parcours en ville.

Les profits serviront directement à l’accompagnement des Femmes après leur mammectomie et à pouvoir faire face aux augmentations que subissent aussi les équipements de santé.

Les inscriptions sont recommandées, avec pour les 250 premiers inscrits, un t-shirt offert. Les inscriptions doivent se faire directement sur place au local situé au stade Pierre Compte.

Les permanences ont lieu de la façon suivante :

– Mercredi 30 de 14h à 17h

– Vendredis 25 août et 1er septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h

Il est demandé de se munir d’un t-shirt rose si possible !.

2023-09-02 14:00:00 fin : 2023-09-02 16:00:00. .

Rue du Vieux Collège Salle du Vaudeville

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Unique in France, the association C?ur de FAM (Women after mammectomy) is organizing its annual walk, open to all.

The walk departs from the Salle du Vaudeville at 2pm, returning around 4pm after a 5km walk around town.

Proceeds from the walk will go directly to supporting women after mastectomies, and to help meet the rising costs of healthcare equipment.

Registration is recommended, and the first 250 to register will receive a free t-shirt. Registrations must be made on site at the Pierre Compte stadium.

Opening hours are as follows:

– Wednesday 30, 2pm to 5pm

– Fridays, August 25 and September 1, from 10am to 12pm and from 2pm to 5pm

Please bring a pink T-shirt if possible!

Única en su género en Francia, la asociación Cœur de FAM (Mujeres después de una Mamectomía) organiza su marcha anual, abierta a todos.

La marcha parte de la Sala del Vaudeville a las 14.00 horas y regresa hacia las 16.00 horas, tras un recorrido de 5 km por la ciudad.

Los beneficios de la marcha se destinarán directamente a ayudar a las mujeres tras una mastectomía, así como a hacer frente a los crecientes costes del material sanitario.

Se recomienda inscribirse, y las 250 primeras personas que se inscriban recibirán una camiseta gratis. Las inscripciones deberán realizarse in situ, en el estadio Pierre Compte.

El horario de apertura es el siguiente

– Miércoles 30 de 14.00 a 17.00 horas

– Viernes 25 de agosto y 1 de septiembre de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 17.00 horas

Si es posible, ¡traiga una camiseta rosa!

Der in Frankreich einzigartige Verein C?ur de FAM (Frauen nach Mastektomie) organisiert seinen jährlichen Marsch, an dem alle teilnehmen können.

Der Marsch beginnt um 14 Uhr am Salle du Vaudeville und endet nach einer 5 km langen Strecke durch die Stadt gegen 16 Uhr.

Die Gewinne werden direkt für die Betreuung von Frauen nach einer Mastektomie verwendet und um die Steigerungen, die auch die Gesundheitseinrichtungen erfahren, bewältigen zu können.

Anmeldungen werden empfohlen, wobei die ersten 250 Anmeldungen ein kostenloses T-Shirt erhalten. Die Anmeldungen müssen direkt vor Ort im Lokal im Stadion Pierre Compte erfolgen.

Die Sprechstunden finden wie folgt statt:

– Mittwoch, 30. von 14:00 bis 17:00 Uhr

– Freitag, 25. August und 1. September von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr

Es wird darum gebeten, wenn möglich ein rosa T-Shirt mitzubringen!

