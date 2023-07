Balades contées en forêt de Saint-Sever-Calvados Rue du Vieux Château Noues de Sienne, 8 juillet 2023, Noues de Sienne.

Noues de Sienne,Calvados

Les arbres murmurent que vous aimeriez entendre quelques-unes de mes histoires. Alors… suivez-moi et découvrez la légende de St Sever et Corbecenus, l’histoire de la motte castrale et la terrible chasse infernale, la Maisnie Hellequin de Guillaume le Conquérant ! »

Venez découvrir les secrets de la motte castrale et les légendes de Saint Sever ! Informations et réservations possibles. Possible sans réservation aussi..

2023-07-08 18:30:00 fin : 2023-07-08 . .

Rue du Vieux Château Saint-Sever-Calvados

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie



« We were at the dawn of humanity and I was already born as you see me today. I am a child of the earth and the water. Since time immemorial I have been this forest. The trees whisper that you would like to hear some of my stories. So… follow me and discover the legend of St Sever and Corbecenus, the history of the motte castrale and the terrible infernal hunt, the Maisnie Hellequin of William the Conqueror! »

Come and discover the secrets of the motte castrale and the legends of Saint Sever!

Los árboles susurran que te gustaría escuchar algunas de mis historias. Así que… ¡sígueme y descubre la leyenda de San Sever y Corbecenus, la historia de la motte castrale y la terrible caza infernal, el Maisnie Hellequin de Guillermo el Conquistador! »

Venga a descubrir los secretos del castillo y las leyendas de San Sever Información y reserva disponibles. También disponible sin reserva.

Die Bäume flüstern, dass Sie gerne ein paar meiner Geschichten hören würden. Also … folgen Sie mir und entdecken Sie die Legende von St Sever und Corbecenus, die Geschichte der Motte castrale und die schreckliche Höllenjagd, die Maisnie Hellequin von Wilhelm dem Eroberer! »

Entdecken Sie die Geheimnisse der Motte castrale und die Legenden von Saint Sever! Informationen und Reservierungen sind möglich. Auch ohne Reservierung möglich.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche