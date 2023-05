Concert « Funk Cakes Deluxe » à l’étape en forêt Rue du Vieux Château, 7 juillet 2023, Noues de Sienne.

Noues de Sienne,Calvados

Chaque vendredi soir, retrouvez les concerts de l’étape en forêt avec au programme : un concert du groupe Funk Cakes Deluxe (groove, disco). Accès libre, et Restauration sur place..

2023-07-07 à 20:00:00

Rue du Vieux Château Saint Sever Calvados

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie



Every Friday evening, find the concerts of the stage in the forest with the program: a concert of the group Funk Cakes Deluxe (groove, disco). Free access, and Catering on the spot.

Todos los viernes por la noche, los conciertos del escenario en el bosque con un concierto del grupo Funk Cakes Deluxe (groove, disco). Acceso gratuito y Catering in situ.

Jeden Freitagabend finden die Konzerte der Waldetappe statt. Auf dem Programm steht unter anderem ein Konzert der Gruppe Funk Cakes Deluxe (Groove, Disco). Freier Zugang, und Restauration vor Ort.

