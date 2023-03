LES ESTIVALES DE CARPE DIEM À VALANJOU Rue du Vieux Château, 21 juillet 2023, Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou.

12.5 EUR Cet été, la troupe de théâtre Carpe Diem joue « Les pas perdus » de Denise Bonal, auteure contemporaine. Cette pièce a été mise en scène par Stéphane Belland.

Synopsis : Chacun de nous a pu se retrouver faisant les cent pas en attendant quelque part … et différents lieux ont même une ’’salle des pas perdus’’. Denise Bonal, auteure contemporaine, a beaucoup écrit en écoutant, regardant les gens ici et là … comme dans « Turbulences et petits détails » (Estivales de Carpe Diem dans un moulin à Neuvy-en Mauges).

Et là, dans cette pièce « Les pas perdus », voici la gare où vont et viennent les hommes pressés, les femmes, des enfants… ils ont leurs magazines, leurs valises, mallettes ou sacs à dos… Et il y a aussi les bandes braillardes, les gens de la rue, les fantômes du monde entier, les « dingues » qui parlent seuls…etc. La gare : c’est un lieu aux histoires meurtries, aux décisions décousues, aux envols vainqueurs, aux larmes chaudes et des mains jointes et des serments hâtifs… C’est aussi le lieu des sourires, des paroles qu’on n’oubliera jamais et des baisers donnés pour la vie, c’est le départ, c’est l’arrivée… Chants, notes de musiques, coups de fil, annonces des départs … s’ajoutent à l’ambiance de la gare !

Prévoir votre siège et une petite laine ou plus, c’est en plein air !

Billetterie sur place à 20h30 avant le spectacle à 21h.

« Les pas perdus » de Denise Bonal, au Château de Gonnord à Valanjou

carpediem.chemille@gmail.com +33 7 71 73 78 55 https://www.carpediem-theatre.fr/

