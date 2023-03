Marché des créateurs à Roubaix le dimanche 02 avril Rue du vieil abreuvoir, Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Marché des créateurs à Roubaix le dimanche 02 avril Rue du vieil abreuvoir, Roubaix, 2 avril 2023, Roubaix. Marché des créateurs à Roubaix le dimanche 02 avril Dimanche 2 avril, 12h00 Rue du vieil abreuvoir, Roubaix Dans le cadre de Open Roubaix. Marché de printemps de la rue du Vieil Abreuvoir (en plein centre-ville de Roubaix) le dimanche 02 Avril de 12h à 19h.

Expo-vente de créateurs et d’artisans locaux.

La rue du Vieil Abreuvoir sera piétonne pour l’occasion.

Parking Grand Place ou Parking Leclerc à proximité immédiate.

Ouverture exceptionnelle ce dimanche des boutiques de créateurs de la rue du Vieil Abreuvoir, Medium Rare et l’Officine. Rue du vieil abreuvoir, Roubaix rue du vieil abreuvoir, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

