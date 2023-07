Banquet d’été du Vieil Abreuvoir Rue du Vieil Abreuvoir Roubaix, 2 juillet 2023, Roubaix.

Banquet d’été du Vieil Abreuvoir Dimanche 2 juillet, 12h30 Rue du Vieil Abreuvoir Sur réservations, possibilité de venir sans réservations s’il reste des places disponibles le jour j ce qui n’est pas garanti. 12€90 le menu et 8€ pour les menus enfants.

Venez festoyer et profiter d’un grand banquet dans la rue du Vieil Abreuvoir et sur une partie de la Grand Place le dimanche 02 juillet !

Les trois restaurants participants sont Le Métropole, L’Hôtel de France et La Maison du Grill. Ils vous proposeront chacun un menu à un tarif unique de 12€90 ainsi qu’un menu enfant*.

Les menus sont à découvrir sur la page Facebook de Roubaix Shopping : https://www.facebook.com/roubaixshopping/posts/pfbid02VTmwKN28hWPpkUpbbgbQaPe1hXkoj2SKsPMKVaNGgmniRPH2QYz4jzcHiZrRiLKsl

Pour réserver répondez à ce questionnaire (1 minute) : https://roubaixcotecommerce.limesurvey.net/374213?lang=fr

Premier service à 12h30, deuxième à 14h.

Les tables seront placées sous des tonnelles et donc à l’ombre.

*Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de choisir le menu d’un seul restaurant par groupe de réservation.

