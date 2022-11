Marché d’automne du vieil abreuvoir. Jeudi 24 Novembre de 17h à 21h Rue du Vieil Abreuvoir, 24 novembre 2022, Roubaix.

Marché d’automne du vieil abreuvoir. Jeudi 24 Novembre de 17h à 21h Jeudi 24 novembre, 17h00 Rue du Vieil Abreuvoir

Entrée Libre

Marché d’automne du vieil abreuvoir

Rue du Vieil Abreuvoir rue du Vieil Abreuvoir59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Suite au franc succès des deux éditions précédentes, le Marché d’automne du Vieil Abreuvoir fait son retour le 24/11/2022 de 17h à 21h dans la rue du vieil abreuvoir.

Au cœur du marché, vous trouverez

une dizaine d’exposants comme* :

– Créative Impermanence et ses accessoires de mode

– Flirthé vous proposera une sélection de tisanes et de thés variés

– Marie Marien La Caisse bleue

– Roubaix Custom et sa personnalisation de textile, objet et stickers

– Bowo Candle et ses bougies artisanales ?

– Ouika et ses tisanes, vinaigre, huiles et sauges

– Mlle K

– Louilde

* liste non exhaustive

Ces commerçants vous proposeront leurs produits, services ainsi que leurs créations.

L’occasion de profiter d’une agréable soirée avec des commerçants de proximité engagés qui vous réserve un accueil chaleureux. Une soirée sympathique à ne pas manquer !

Infos pratiques : La rue sera piétonnière. Parking Grand Place.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T17:00:00+01:00

2022-11-24T21:00:00+01:00

Roubaix Shopping