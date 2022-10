Marché Nocturne Vieil Abreuvoir rue du vieil abreuvoir 59100 roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Après une première édition couronnée de succès le mois dernier, la rue du Vieil Abreuvoir accueille un nouveau marché nocturne le jeudi 20 octobre prochain. rue du vieil abreuvoir 59100 roubaix rue du vieil abreuvoir 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Après une première édition couronnée de succès le mois dernier, la rue du Vieil Abreuvoir accueille un nouveau marché nocturne le jeudi 20 octobre prochain.

De 17 à 21 h, une vingtaine de stands vous proposeront leurs produits et créations. Les boutiques de la rue feront nocturne, l’occasion de découvrir le concept store l’Officine, les Boutiques à l’essai et leurs univers étonnants.

Le tout en flânant dans un espace apaisé, la rue sera piétonnisée.

