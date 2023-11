MARCHÉ DE NOËL Rue du Verger Oisseau-le-Petit, 3 décembre 2023, Oisseau-le-Petit.

Oisseau-le-Petit,Sarthe

Le Centre Social de la Haute Sarthe vous invite à son Marché de Noël !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Rue du Verger Salle communale

Oisseau-le-Petit 72610 Sarthe Pays de la Loire



The Centre Social de la Haute Sarthe invites you to its Christmas Market!

El Centro Social de Haute Sarthe le invita a su Mercado de Navidad

Das Centre Social de la Haute Sarthe lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein!

Mise à jour le 2023-11-23 par eSPRIT Pays de la Loire