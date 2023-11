Troc et don du jardinage Rue du verdun Saint-Vallier, 25 novembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Venez déposer et/ou retirer des plantes, des boutures, des graines et pleins d’autres végétaux lors du « Troc et Don du Jardinage » à l’initiative du Conseil Citoyen de l’Environnement..

2023-11-25 09:30:00 fin : 2023-11-25 12:30:00. .

Rue du verdun Sous la halle

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and drop off and/or collect plants, cuttings, seeds and lots of other vegetation at the « Gardening Barter and Donation » organized by the Conseil Citoyen de l’Environnement.

Ven a dejar y/o recoger plantas, esquejes, semillas y mucha otra vegetación en el « Intercambio y donación de jardinería » organizado por el Consejo Ciudadano de Medio Ambiente.

Bringen und/oder holen Sie Pflanzen, Stecklinge, Samen und viele andere Pflanzen bei der « Troc et Don du Jardinage » (Garten-Tauschbörse), die vom Bürgerrat für Umwelt initiiert wurde.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche