Les 80 ans de La Libération de Pavilly Rue du Val de l’Esne Pavilly, 1 décembre 2023, Pavilly.

Pavilly,Seine-Maritime

Pour les 80 ans de la Libération, la ville de Pavilly et l’association France 44 souhaitent organiser un anniversaire marquant à travers une reconstitution historique sur deux jours.

Samedi 31 août à 11h30 : inauguration du campement, à 14h15 : passage du jury dans le centre-ville pour récompenser les vitrines des commerçants décorées, à 16h : cérémonie d’hommage aux résistants au cimetière et à 17h30 : défilé des véhicules dans le centre-ville. Soirée dansante à 21h et match de boxe interalliés en tenues et décors d’époque à 23h.

Dimanche 1er septembre, les festivités de reconstitution d’époque se poursuivront avec à 9h30, l’ouverture du camp, puis à 10h : convoi à Pavilly et dans les communes des alentours, à 11h, messe dans l’église Notre-Dame et à 17h15, remise des coupes aux participants pour clore ces deux jours de festivités. De nombreux participants seront présents avec des véhicules d’époque, des tenues et objets d’époque. Une exposition sera aussi présentée durant ces deux jours.

Le site est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite et le Colombier, lieu d’exposition est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite..

Samedi 2024-08-31 11:30:00 fin : 2024-09-01 18:00:00. .

Rue du Val de l’Esne

Pavilly 76570 Seine-Maritime Normandie



To mark the 80th anniversary of the Liberation, the town of Pavilly and the France 44 association are organizing a two-day historical re-enactment.

Saturday, August 31 at 11:30 am: inauguration of the encampment, at 2:15 pm: jury passes through the town center to award prizes for best decorated shop windows, at 4 pm: ceremony of homage to members of the Resistance at the cemetery, and at 5:30 pm: parade of vehicles through the town center. Evening dance at 9pm and interallied boxing match in period costume and decor at 11pm.

On Sunday, September 1, the period re-enactment festivities continue with the opening of the camp at 9.30 a.m., followed by a convoy through Pavilly and surrounding towns at 10 a.m., a mass in Notre-Dame church at 11 a.m., and the presentation of trophies to participants at 5.15 p.m. to round off the two days of festivities. Numerous participants will be on hand with vintage vehicles, outfits and objects. An exhibition will also be on display over the two days.

The site is fully accessible to people with reduced mobility, and the Dovecote, the exhibition venue, is also accessible to people with reduced mobility.

Con motivo del 80 aniversario de la Liberación, la ciudad de Pavilly y la asociación France 44 organizan una recreación histórica de dos días de duración.

Sábado 31 de agosto a las 11.30 h: inauguración del campamento, a las 14.15 h: paso del jurado por el centro de la ciudad para entregar los premios a los escaparates mejor decorados, a las 16 h: ceremonia de homenaje a los miembros de la Resistencia en el cementerio y a las 17.30 h: desfile de vehículos por el centro de la ciudad. A las 21:00 h habrá baile y a las 23:00 h se celebrará un combate de boxeo interaliado con trajes y decorados de época.

El domingo 1 de septiembre, la fiesta de la recreación de época continuará con la apertura del campamento a las 9.30 h, seguida de un convoy por Pavilly y los pueblos de los alrededores a las 10 h, una misa en la iglesia de Notre-Dame a las 11 h y la entrega de trofeos a los participantes a las 17.15 h, como colofón a los dos días de fiesta. Muchos de los participantes estarán presentes con vehículos, trajes y objetos de época. También se podrá visitar una exposición durante los dos días.

El recinto es totalmente accesible para las personas con movilidad reducida, y el Palomar, lugar de la exposición, también lo es.

Anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung möchten die Stadt Pavilly und der Verein France 44 mit einer zweitägigen historischen Rekonstruktion einen markanten Jahrestag organisieren.

Samstag, 31. August: 11:30 Uhr: Einweihung des Lagers, 14:15 Uhr: Durchgang der Jury durch das Stadtzentrum, um die dekorierten Schaufenster der Geschäftsleute zu prämieren, 16 Uhr: Ehrung der Widerstandskämpfer auf dem Friedhof und 17:30 Uhr: Parade der Fahrzeuge durch das Stadtzentrum. Tanzabend um 21 Uhr und interalliierter Boxkampf in historischen Kleidern und Kulissen um 23 Uhr.

Am Sonntag, dem 1. September, werden die Feierlichkeiten zur Rekonstruktion der Epoche fortgesetzt: um 9.30 Uhr Eröffnung des Lagers, um 10 Uhr Konvoi in Pavilly und den umliegenden Gemeinden, um 11 Uhr Gottesdienst in der Kirche Notre-Dame und um 17.15 Uhr Pokalübergabe an die Teilnehmer zum Abschluss der zweitägigen Feierlichkeiten. Zahlreiche Teilnehmer werden mit historischen Fahrzeugen, Kleidung und Gegenständen aus der damaligen Zeit anwesend sein. Während der beiden Tage wird auch eine Ausstellung zu sehen sein.

Das Gelände ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität vollständig zugänglich und der Taubenschlag, der Ort der Ausstellung, ist ebenfalls für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich.

Mise à jour le 2023-11-28 par Seine-Maritime Attractivité