Château du Val d’Arques, Journées Européennes du Patrimoine 2023 Rue du Val d’Arques Saint-Eustache-la-Forêt, 16 septembre 2023, Saint-Eustache-la-Forêt.

Saint-Eustache-la-Forêt,Seine-Maritime

Visite guidée du château du Val d’Arques, départs des visites samedi 16 et dimanche 17 à 9h, 11h, 14h et 16, durée 1h30, pas de visite libre.

Rue du Val d’Arques, 76210 Saint-Eustache-la-Forêt

Situé en Normandie dans le département de la Seine-Maritime, venez découvrir le domaine du Val d’Arques. Construit sous le règne d’Henri IV, son château est un exemple typique des châteaux du pays de Caux. Ses jardins à la française et ses bâtiments agricoles, classés « Monument Historique », contribuent à la richesse et au rayonnement du patrimoine culturel français à travers le monde..

Rue du Val d’Arques

Seine-Maritime Normandie



Guided tour of Château du Val d’Arques, departures Saturday 16th and Sunday 17th at 9am, 11am, 2pm and 4pm, duration 1h30, no self-guided tours.

Rue du Val d’Arques, 76210 Saint-Eustache-la-Forêt

Located in Normandy in the Seine-Maritime département, come and discover the Val d?Arques estate. Built during the reign of Henri IV, the château is a typical example of the châteaux of the Pays de Caux region. Its French gardens and farm buildings, classified as « Monument Historique », contribute to the richness and influence of France’s cultural heritage worldwide.

Visita guiada del castillo de Val d’Arques, salida el sábado 16 y el domingo 17 a las 9:00, 11:00, 14:00 y 16:00 h, duración 1 hora y media, no hay visitas autoguiadas.

Rue du Val d’Arques, 76210 Saint-Eustache-la-Forêt

Venga a descubrir el dominio de Val d’Arques, en el departamento de Seine-Maritime, en Normandía. Construido durante el reinado de Enrique IV, el castillo es un ejemplo típico de los castillos de la región de Pays de Caux. Sus jardines formales y sus edificios agrícolas, declarados « Monument Historique », contribuyen a la riqueza e influencia del patrimonio cultural francés en todo el mundo.

Geführte Besichtigung des Schlosses Val d’Arques, Beginn der Besichtigungen am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. um 9:00, 11:00, 14:00 und 16:00 Uhr, Dauer 1,5 Stunden, keine freie Besichtigung.

Rue du Val d’Arques, 76210 Saint-Eustache-la-Forêt

In der Normandie im Departement Seine-Maritime gelegen, entdecken Sie die Domaine du Val d’Arques. Das Schloss wurde unter der Herrschaft von Heinrich IV. erbaut und ist ein typisches Beispiel für die Schlösser des Pays de Caux. Die französischen Gärten und die landwirtschaftlichen Gebäude, die als « Monument Historique » klassifiziert sind, tragen zum Reichtum und zur Ausstrahlung des französischen Kulturerbes in der ganzen Welt bei.

