Rondes Littéraires Rue du Tursaud Châtelus-le-Marcheix, 14 avril 2023, Châtelus-le-Marcheix.

Châtelus-le-Marcheix,Creuse

Si vous avez apprécié un roman, un auteur, un poème, un essai, un sujet vous pourrez venir partager votre enthousiasme………

Tous les deuxièmes vendredis du mois à partir de 17h 00..

2023-04-14 fin : 2023-04-14 . EUR.

Rue du Tursaud

Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine



If you’ve enjoyed a novel, an author, a poem, an essay or a subject, come along and share your enthusiasm………

Every second Friday of the month from 5:00 pm.

Si te ha gustado una novela, un autor, un poema, un ensayo o un tema, ven y comparte tu entusiasmom………

El segundo viernes de cada mes a partir de las 17.00 horas.

Wenn Ihnen ein Roman, ein Autor, ein Gedicht, ein Essay oder ein Thema gefallen hat, können Sie Ihre Begeisterung mit uns teilen……….

Jeden zweiten Freitag im Monat ab 17.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-25 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse