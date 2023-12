Olentzero gaua Rue du Trinquet Cambo-les-Bains, 22 décembre 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 17:30:00

fin : 2023-12-22

17h45, rendez-vous à la Halle Bernadette Jougleux. 18h, Départ du défilé aux lanternes jusqu’au Trinquet. 18h15, Danses basques avec Jeikadi puis mutxiko. 19h30, Tamborrada de Cambo. 19h30, Lever de rideau pelote avec Kanboarrak et Itsasuarrak. 20h, Chants basques avec Kanbon Kantuz. 21h, Défi de pelote. Buvette et talos à la Place du Trinquet. En cas de pluie, repli à la Halle Bernadette Jougleux..

17h45, rendez-vous à la Halle Bernadette Jougleux. 18h, Départ du défilé aux lanternes jusqu’au Trinquet. 18h15, Danses basques avec Jeikadi puis mutxiko. 19h30, Tamborrada de Cambo. 19h30, Lever de rideau pelote avec Kanboarrak et Itsasuarrak. 20h, Chants basques avec Kanbon Kantuz. 21h, Défi de pelote. Buvette et talos à la Place du Trinquet. En cas de pluie, repli à la Halle Bernadette Jougleux.

17h45, rendez-vous à la Halle Bernadette Jougleux. 18h, Départ du défilé aux lanternes jusqu’au Trinquet. 18h15, Danses basques avec Jeikadi puis mutxiko. 19h30, Tamborrada de Cambo. 19h30, Lever de rideau pelote avec Kanboarrak et Itsasuarrak. 20h, Chants basques avec Kanbon Kantuz. 21h, Défi de pelote. Buvette et talos à la Place du Trinquet. En cas de pluie, repli à la Halle Bernadette Jougleux.

.

Rue du Trinquet

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Cambo les Bains