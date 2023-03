Brocante mensuelle Rue du Trégor Lanvollon Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lanvollon

Brocante mensuelle Rue du Trégor, 26 mars 2023, Lanvollon . Brocante mensuelle Parking de la salle multisports Rue du Trégor Lanvollon Côtes dArmor Rue du Trégor Parking de la salle multisports

2023-03-26 07:00:00 – 2023-03-26 17:00:00

Rue du Trégor Parking de la salle multisports

Lanvollon

Côtes dArmor . Buvette et petite restauration sur place. Cet événement est accessible aux personnes à mobilité réduite. Emplacements de 5 m de profondeur, véhicule sur emplacement, règlement au déballage. Pas de tables ni de chaises fournies. reemploibretagne@gmail.com Rue du Trégor Parking de la salle multisports Lanvollon

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Lanvollon Autres Lieu Lanvollon Adresse Lanvollon Côtes dArmor Rue du Trégor Parking de la salle multisports Ville Lanvollon Departement Côtes dArmor Tarif Lieu Ville Rue du Trégor Parking de la salle multisports Lanvollon

Lanvollon Lanvollon Côtes dArmor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanvollon /

Brocante mensuelle Rue du Trégor 2023-03-26 was last modified: by Brocante mensuelle Rue du Trégor Lanvollon 26 mars 2023 Côtes-d’Armor Parking de la salle multisports Rue du Trégor Lanvollon Côtes dArmor Rue du Trégor Lanvollon

Lanvollon Côtes dArmor