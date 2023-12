Concert de Nouvel An Rue du Tournoi Haguenau, 13 janvier 2024, Haguenau.

Haguenau Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:00:00

fin : 2024-01-13

L’Orchestre d’Harmonie de la ville de Haguenau, placé sous la direction d’Aimé Bastian, revient cette année se prêter à l’exercice du Nouvel An viennois,en vousproposant valses et mélodies d’opérettes viennoises les plus célèbres..

L’Orchestre d’Harmonie de la ville de Haguenau, placé sous la direction d’Aimé Bastian, revient cette année se prêter à l’exercice du Nouvel An viennois,en vousproposant valses et mélodies d’opérettes viennoises les plus célèbres.

L’Orchestre d’Harmonie de la ville de Haguenau, placé sous la direction d’Aimé Bastian, revient cette année se prêter à l’exercice du Nouvel An viennois,en vousproposant valses et mélodies d’opérettes viennoises les plus célèbres.

L’Orchestre a choisi de se faire accompagner par les danseurs Sigrid Heusel, Alain Blessig, Martine et Raymond Wiedeman, qui feront revivre la tradition légendaire des bals de la cour viennoise, en tournoyant au son des valses et polkas.

La soprano Mélanie Moussay et le ténor Olivier Schreiber viendront rejoindre les musiciens pour vous faire vibrer au son des airs de la capitale autrichienne.

Nous quitterons Vienne pour une courte escale dans notre capitale, en compagnie de l’accordéoniste Sylviane Bastian, qui saura sublimer quelques fameux airs parisiens. C’est une Vienne impériale, romantique et pétillante, ainsi qu’un Paris traditionnel et enjoué, qui s’offriront à vous pour célébrer en musique l’année 2024.

EUR.

Rue du Tournoi

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-08 par Office de tourisme de Haguenau