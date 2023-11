Théâtre – « Auguste » Rue du Théâtre Chiché, 25 novembre 2023, Chiché.

Chiché,Deux-Sèvres

Les Amis du Théâtre de Chiché seront heureux de vous accueillir à leur séances de théâtrales avec en première partie « Pension complète au Paradis » avec les jeunes et en deuxième partie la pèce « Auguste ». Réservations entre 16 h et 20 h 30, au 07.66.76.99.70..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Rue du Théâtre Salle de théâtre Molière

Chiché 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Les Amis du Théâtre de Chiché will be delighted to welcome you to their theatrical sessions, with « Pension complète au Paradis » by the young people in the first half, and « Auguste » in the second half. For bookings between 4 and 8.30pm, call 07.66.76.99.70.

Les Amis du Théâtre de Chiché estarán encantados de recibirle en sus sesiones teatrales con « Pension complète au Paradis » con los jóvenes en la primera parte y « Auguste » en la segunda. Reservas entre las 16.00 y las 20.30 horas en el 07.66.76.99.70.

Die Theaterfreunde von Chiché freuen sich, Sie zu ihren Theatervorstellungen begrüßen zu dürfen. Im ersten Teil wird « Vollpension im Paradies » mit den Jugendlichen aufgeführt und im zweiten Teil das Stück « Auguste ». Reservierungen zwischen 16.00 und 20.30 Uhr unter 07.66.76.99.70.

