Vendée . Le Pouzauges Vendée Handball et l’Union Sportive du Haut Bocage organisent une chasse aux œufs aux moulins du Terrier Marteau à Pouzauges : Dimanche 9 Avril 2023 De 3 à 12 ans 9h à 12h30.

Moulins du Terrier Marteau Pleins de surprises et d'animations vous attendent alors n'attendez plus et venez partager ce moment festif à nos côtés ! À vos œufs, prêts, partez !

