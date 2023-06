SEMAINE SABLE rue du Tennis Entrange, 28 juin 2023, Entrange.

Entrange,Moselle

La semaine sable, qu’est-ce que c’est ? Ce sont des animations sportives gratuites et encadrées et aussi un bac à sable pour les enfants. De la petite restauration et une buvette seront disponibles sur place.. Tout public

rue du Tennis

Entrange 57330 Moselle Grand Est



What is the sand week? It is free and supervised sports activities and also a sandbox for children. Food and refreshments will be available on site.

¿Qué es la Semana de la Arena? Se trata de actividades deportivas gratuitas y supervisadas y un arenal para los niños. Habrá aperitivos y refrescos in situ.

Was ist die Sandwoche? Es handelt sich um kostenlose und betreute Sportveranstaltungen und auch um einen Sandkasten für die Kinder. Vor Ort gibt es kleine Snacks und Getränke.

