Concert à l’église Rue du Temple Vatan, 3 décembre 2023, Vatan.

Vatan,Indre

Venez profiter d’un concert à l’église de Vatan le dimanche 3 décembre à 15h..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Rue du Temple

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire



Come and enjoy a concert at Vatan church on Sunday December 3 at 3pm.

Venga a disfrutar de un concierto en la iglesia de Vatan el domingo 3 de diciembre a las 15.00 horas.

Genießen Sie am Sonntag, den 3. Dezember um 15 Uhr ein Konzert in der Kirche von Vatan.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Champs d’Amour