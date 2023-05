Concert à l’Église de Vatan Rue du Temple, 18 juin 2023, Vatan.

Le dimanche 18 juin à 16h en l’Église Saint-Laurian de Vatan, venez assister à un concert donné par les Chorales « Les Voix du Donjon » de Paudy et « La Clé des Chants d’Amour » de Vatan, à l’occasion de la Fête de la Musique..

On Sunday, June 18 at 4pm in the Saint-Laurian Church of Vatan, come and attend a concert given by the choirs « Les Voix du Donjon » from Paudy and « La Clé des Chants d’Amour » from Vatan, on the occasion of the Fête de la Musique.

El domingo 18 de junio a las 16:00 h en la iglesia Saint-Laurian de Vatan, venga a asistir a un concierto ofrecido por los coros « Les Voix du Donjon » de Paudy y « La Clé des Chants d’Amour » de Vatan, con motivo de la Fiesta de la Música.

Besuchen Sie am Sonntag, den 18. Juni um 16 Uhr in der Kirche Saint-Laurian in Vatan ein Konzert der Chöre « Les Voix du Donjon » aus Paudy und « La Clé des Chants d’Amour » aus Vatan anlässlich der Fête de la Musique.

