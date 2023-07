Séance dédicace – Hugues Cologan : Le coup d’avance Rue du Temple Mouriès, 12 août 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

Venez rencontrer Hugues Cologan lors d’une séance de dédicace à la Médiathèque La Régalido de Mouriès, samedi 12 août à 11h !.

Rue du Temple

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and meet Hugues Cologan at a book signing at the Médiathèque La Régalido in Mouriès, on Saturday 12 August at 11am!

Venga a conocer a Hugues Cologan en la firma de libros que tendrá lugar en la Médiathèque La Régalido de Mouriès, el sábado 12 de agosto a las 11h

Treffen Sie Hugues Cologan bei einer Signierstunde in der Mediathek La Régalido in Mouriès am Samstag, den 12. August um 11 Uhr!

